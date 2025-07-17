«Локомотив» не хочет продавать полузащитника Пиняева ЦСКА

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«Локомотив» отреагировал на интерес ЦСКА к полузащитнику «железнодорожников» Сергею Пиняеву.

«Действительно, ЦСКА обращался в «Локомотив» по возможному переходу Сергея Пиняева. В свою очередь, мы направили в адрес армейцев официальный отказ на их предложение. В настоящее время «Локомотив» не рассматривает продажу Пиняева», – передает слова пресс-службы «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация, что ЦСКА предложил 8 млн евро за Пиняева.

Напомним, Сергей выступает за «Локомотив» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник отыграл 28 матчей за команду Михаила Галактионова в РПЛ, где забил пять мячей и отдал семь передач.

«Локомотив» финишировал на шестом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 53 очками.