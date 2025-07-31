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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2025 15:03

«Локомотив» не сделал чемпионские перстни для штаба Игоря Никитина

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«Локомотив» не сделал чемпионские перстни для штаба Игоря Никитина
Фото: hclokomotiv.ru

«Локомотив» не сделал чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба. Об этом со ссылкой на свои источники заявляет «Матч-ТВ».

Ранее уже появилась информация, что ярославский клуб не пригласил тренерский штаб Никитина на чемпионский парад, который пройдёт 3 августа в Ярославле.

29 июля «Локомотив» объявил новый тренерский штаб. В него вошли Боб Хартли, Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Вячеслав Гусов и Дмитрий Красоткин.

#хк локомотив #кхл
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