«Локомотив» не позвал Игоря Никитина на чемпионский парад

Фото: hclokomotiv.ru

Ярославский «Локомотив» решил не приглашать своего бывшего главного тренера Игоря Никитина и его помощников на чемпионский парад в честь победы в Кубке Гагарина – 2025. Об этом сообщает сайт «Матч ТВ».

Парад пройдет 3 августа в Ярославле.

«Нет, нас на этот праздник не позвали», — заявил один из помощников Никитина официальному сайту телеканала.

Напомним, что именно под руководством Игоря Никитина «железнодорожники» впервые в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. Ярославцы были сильнее челябинского «Трактора» со счетом 4–1 в серии.

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал первый в клубной истории Кубок Гагарина, обыграв «Трактор» в финальной серии со счетом 4–1. До того «Локомотив» Никитина добирался до финала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» со счетом 0–4.

В бывшем тренерском штабе «Локомотива» состояли Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.