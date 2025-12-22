news_header_top
«Локомотив-Кубань» требует у ФИБА запретить переход Елатонцева в другой клуб

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» направил официальное сообщение в международную федерацию баскетбола (ФИБА) с требованием запретить переход центрового Кирилла Елатонцева в другую команду.

Об этом передает официальный сайт «Матч ТВ».

Ранее клуб заявил, что Елатонцев в ночь с 8 на 9 ноября вызвал скорую помощь на дом из-за ухудшения самочувствия, не уведомив клубных врачей.

В «Локомотиве» подозревают, что игрок симулировал заболевание, нарушая тем самым трудовые отношения и обязательства перед клубом.

