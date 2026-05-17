«Локомотив» и «Зенит-Казань» сыграют за бронзу Кубка России

Новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань» 17 мая в 16:00 по московскому времени проведут матч за бронзовые медали Кубка России по волейболу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Накануне «Локомотив», действующий обладатель Кубка России, уступил в полуфинале московскому «Динамо» в пяти партиях. Московский клуб, в свою очередь, является действующим чемпионом страны.

В пресс-службе новосибирской команды сообщили, что по 15 очков в матче набрали диагональный Илья Казаченков и доигровщик Омар Курбанов. 13 очков на счету доигровщика Сэма Деру, 9 – у блокирующего Ильяса Куркаева, который также оформил четыре блока. Блокирующий Дмитрий Лызик набрал 7 очков, а связующий Симеон Николов – 6 очков, включая три эйса.

Финальный матч турнира пройдет между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».