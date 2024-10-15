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Локомотив и три вагона с мазутом сошли с рельсов в Татарстане
Сход локомотива и трех вагонов-цистерн с мазутом произошел на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги. Пострадавших нет. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 15 октября в утреннее время в Республике Татарстан на железнодорожном пути общего пользования на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход локомотива и трех вагонов-цистерн с мазутом», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. Опрокидывания подвижного состава и разлива нефтепродуктов не произошло. Причины схода устанавливаются. Задержек движения поездов не допущено, уточнили в прокуратуре.
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