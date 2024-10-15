Локомотив и три вагона с мазутом сошли с рельсов в Татарстане

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сход локомотива и трех вагонов-цистерн с мазутом произошел на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги. Пострадавших нет. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 15 октября в утреннее время в Республике Татарстан на железнодорожном пути общего пользования на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход локомотива и трех вагонов-цистерн с мазутом», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. Опрокидывания подвижного состава и разлива нефтепродуктов не произошло. Причины схода устанавливаются. Задержек движения поездов не допущено, уточнили в прокуратуре.