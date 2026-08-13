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На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 17:40

«Локомотив» и «Матч ТВ» проводят проверку по факту избиения журналиста

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«Локомотив» и «Матч ТВ» проводят проверку по факту избиения журналиста
Фото: fclm.ru

Московский «Локомотив» и телеканал «Матч ТВ» начали служебное расследование инцидента, произошедшего 8 августа на «РЖД Арене» после матча 3-го тура РПЛ с «Акроном». Ранее сообщалось, что охрана стадиона применила физическую силу к корреспонденту «Матч ТВ», когда тот пытался покинуть арену.

В совместном заявлении клуба и телеканала подтверждается факт инцидента у выхода из VIP-ложи с участием журналиста и работников службы безопасности. «Клуб и телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшего. Служебная проверка продолжается, по итогам клуб и телеканал выйдут с совместным заявлением», — говорится в сообщении.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что охранники вынудили журналиста покинуть стадион раньше регламентного времени, избили его и заставили удалить видеозаписи. Пострадавший зафиксировал побои в травмпункте. «Матч ТВ» уже направлял в клуб письмо с требованием предоставить записи с камер наблюдения.

#фк локомотив
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