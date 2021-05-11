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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  18:54
Сергей Гаврилов

«Локомотив» и Алина Загитова выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

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Столичный футбольный клуб «Локомотив» выразил соболезнования в связи с нападением на казанскую гимназию.

«„Локомотив“ выражает глубочайшие соболезнования родным, близким погибших и всем, кого коснулся террористический акт (на данный момент нападение не признано терактом — прим. Т-и) в казанской школе № 175. В этот тяжелый для всех нас день мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Также соболезнование выразила российская фигуристка Алина Загитова. «Казань. Соболезную родным и близким», — написала спортсменка в Stories в Instagram.

Ранее футболисты столичных ЦСКА и «Спартака», казанских УНИКСа, «Ак Барса», «Рубина», «Казаночки», нижнекамского «Нефтехимика» также выразили соболезнования родным и близким пострадавших.

ЧП в казанской школе
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