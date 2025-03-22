Логотип Twitter в виде синей птицы продали на аукционе почти за $35 тыс.

Знаменитый логотип Twitter в виде синей птицы, снятый со здания бывшей штаб-квартиры компании в Сан-Франциско после ее переименования в X, был продан на аукционе за $34 375, сообщает ТАСС.

Аукционный дом RR Auction, специализирующийся на редких и коллекционных предметах, сообщил, что знак весом 254 кг и размерами 3,7 на 2,7 м нашел нового владельца, имя которого не раскрывается.

Ранее Илон Маск выставил на аукцион различные предметы из бывшего офиса Twitter, включая вывески, сувенирную продукцию, кухонное оборудование и мебель.

На том же аукционе были проданы другие культовые артефакты из мира технологий: компьютер Apple-1 с аксессуарами – за $375 000, чек Apple Computer Co., подписанный Стивом Джобсом в 1976 году, – за $112 054, первый iPhone 4GB в оригинальной упаковке – за $87 514.