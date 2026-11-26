Завтра в Казани подведут итоги конкурсов на визуальный облик и гимн молодежи. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Завтра подведут итоги двух конкурсов, объявленных летом: на создание визуального образа молодежи и гимна молодежи Татарстана. Мы получили большое количество заявок и очень достойные работы», – отметил собеседник агентства.

Конкурсы направлены на формирование узнаваемого визуального образа молодежи Татарстана и создание гимна, отражающего ее ценности и устремления. Поддержка молодежных инициатив и вовлечение молодых людей в общественную и творческую жизнь региона соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».