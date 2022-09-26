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Наука и образование
26 сентября 2022  19:16

Логопед Казани вошла в число лучших 15 педагогов конкурса «Воспитатель года России»

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Учитель-логопед казанского детского сада №397 Рената Хабибуллина вошла в число лучших 15 педагогов всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022», который проходит в Ярославле. Лауреаты стали участниками второго тура конкурса, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Они продолжат борьбу за главный приз — „Хрустальную жемчужину”. Лауреаты должны выдержать еще два испытания — представить свои разработки на „Мастерской педагога” и принять участие в собеседовании с членами жюри», — отметили в министерстве.

По итогам второго тура определится пятерка призеров, которые получат «Малые хрустальные жемчужины» и дипломы. Именно они примут участие в финальном испытании — «Педагогических дебатах». После этого жюри определит победителя состязания.

Всероссийский профессиональный конкурс проводится с 2010 года. Его символ и главный приз — «Хрустальная жемчужина».

#учитель года #логопедическая группа
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