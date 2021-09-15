Логистическая компания из Нижнекамска скрыла от налоговой 34 млн рублей

Из материалов УЭБ и ПК МВД по РТ следует, что с января 2017 по конец марта 2020 руководство компании вносило в декларации заведомо ложные сведения. Таким образом им удалось скрыть от налоговой 34 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, в отношении руководства ООО «Логистическая компания «Аргамак» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, в крупном размере».

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.