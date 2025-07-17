В Татарстане лодочник получил срок за то, что пьяным сбил женщину на Волге

В Татарстане суд вынес приговор 46-летнему казанцу, которого обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в июле прошлого года на Волге, около поселка Зеленый Бор, мужчина, будучи пьяным, управлял моторной лодкой марки «Казанка-М», не имея удостоверения на право управления данным видом транспорта.

В результате он наехал на 60-летнюю женщину, которая купалась в реке, и причинил тяжкий вред ее здоровью. В последующем женщине присвоена 2-я группа инвалидности.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением внутренним водным транспортом на 2,5 года.

Суд удовлетворил иск транспортного прокурора о взыскании с казанца в пользу женщины компенсации морального вреда в размере 430 тыс. рублей.