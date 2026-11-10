«Лодкам пора по ангарам»: в Татарстане закончилась навигация маломерных судов

В Татарстане с сегодняшнего дня официально закрыт сезон навигации маломерных судов. Судовладельцев предупреждают, что после завершения сезона выходить на воду больше нельзя – это опасно для самих обладателей маломерных судов, поскольку температура воды в акватории республики достигла опасной отметки в пять градусов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ – главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Денис Мокеев.

В этом году уже произошло всего 87 происшествий на воде, в которых погиб 71 человек. Основной причиной смерти на воде стало падение с берега или пирса в воду, таким образом погибли 33 человека. При падении в воду с лодки погибли 6 человек.

«С начала года было также зарегистрировано 13 происшествий с маломерными судами, в результате которых погибло восемь человек. Спасти удалось 12 человек, в том числе двоих детей», – уточнил Денис Мокеев.

После завершения сезона навигации инспектор порекомендовал подготовить судно к межсезонному хранению.

«Необходимо проверить и обслужить двигатель, рулевое управление, системы питания и корпус судна. Также очень важно правильно законсервировать судно – нужно защитить корпус, двигатель и другие узлы от влаги, перепадов температур, и коррозии. Необходимо обработать металлические части антикоррозийными средствами, слить топливо из систем, снять аккумулятор и защитить электронику от влаги. Хранить судно лучше всего в сухом, проветриваемом помещении, например в сарае или гараже», – советует Денис Мокеев.

Кроме того, он напомнил, что скоро наступит период ледостава и что выходить на тонкий лед смертельно опасно. Ни в коем случае нельзя проверять крепость льда ударом ноги, отметил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ.

«Нужно дождаться установления крепкого льда – от 10 см. Для катания на коньках лед должен быть толщиной не менее 12 см. Осенний лед выглядит крепким, но на деле он тонкий и рыхлый. Особенно важно поговорить с детьми и предупредить их об опасности», – сказал Мокеев.