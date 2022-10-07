Лодка рыбаков перевернулась на реке в Татарстане, двое утонули
Сегодня днем по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили, что в Рыбно-Слободском районе Татарстана, около деревни Красный Яр, в реке Кама нашли тела двух мужчин. По предварительной информации, трое рыбаков перевернулись на мотороной лодке на реке в этом районе. Одному из них удалось вплавь добраться на заливные луга, откуда очевидцы помогли ему добраться до берега. Оставшиеся двое мужчин утонули.
Прибывшие на место инспекторы ГИМС обнаружили на поверхности воды тела утонувших рыбаков – на них не было спасательных жилетов. Причина случившегося выясняется.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ вновь напоминают всем судоводителям о необходимости носить спасательные жилеты на воде – именно они могут спасти вам жизнь в критические моменты. Если человек выпал за борт, он рискует быстро утонуть из-за переохлаждения и усталости, даже если он опытный пловец.
Зачастую люди, упав за борт, захлебываются водой или просто теряют сознание. На этот случай в спасательных жилетах присутствует подголовник, который поднимет голову над водой человеку без сознания.
Также в МЧС порекомендовали двигаться на воде только в проверенных местах, а на незнакомых участках двигаться на пониженной скорости.
Согласно правилам безопасности при плавании в спасательных жилетах должны быть люди на гидроциклах и буксируемых маломерными судами устройствах, на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров, на открытой палубе маломерного судна при шлюзовании или прохождении акватории порта, а также дети до 12 лет, которые находятся вне судовых помещений.