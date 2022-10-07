Лодка рыбаков перевернулась на реке в Татарстане, двое утонули

Сегодня днем по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили, что в Рыбно-Слободском районе Татарстана, около деревни Красный Яр, в реке Кама нашли тела двух мужчин. По предварительной информации, трое рыбаков перевернулись на мотороной лодке на реке в этом районе. Одному из них удалось вплавь добраться на заливные луга, откуда очевидцы помогли ему добраться до берега. Оставшиеся двое мужчин утонули.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место инспекторы ГИМС обнаружили на поверхности воды тела утонувших рыбаков – на них не было спасательных жилетов. Причина случившегося выясняется.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ вновь напоминают всем судоводителям о необходимости носить спасательные жилеты на воде – именно они могут спасти вам жизнь в критические моменты. Если человек выпал за борт, он рискует быстро утонуть из-за переохлаждения и усталости, даже если он опытный пловец.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Зачастую люди, упав за борт, захлебываются водой или просто теряют сознание. На этот случай в спасательных жилетах присутствует подголовник, который поднимет голову над водой человеку без сознания.

Также в МЧС порекомендовали двигаться на воде только в проверенных местах, а на незнакомых участках двигаться на пониженной скорости.

Согласно правилам безопасности при плавании в спасательных жилетах должны быть люди на гидроциклах и буксируемых маломерными судами устройствах, на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров, на открытой палубе маломерного судна при шлюзовании или прохождении акватории порта, а также дети до 12 лет, которые находятся вне судовых помещений.