L’Occitane закроет офлайн- и онлайн-магазины в России

L’Occitane объявила о закрытии всех своих магазинов в России. Также россиянам будут недоступны ее сайты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французской компании.

В сообщении говорится, что уход с российского рынка связан с проведением спецоперации на Украине.

«За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины... Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — отметили в компании.

Также приостановлены планы по инвестициям и расширению в России.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главная цель РФ — защитить мирное население, а также осуществить денацификацию и демилитаризацию страны.