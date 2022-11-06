Лобов: Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке

Специалисты Российского индустриального консорциума в ближайшее время начнут модернизацию и реконструкцию одного из заводов в Эр-Ромади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экономического советника посольства России в Ираке Илью Лобова.

По его словам, завод занимается производством стеклянных и керамических изделий, после модернизации он может дать более тысячи новых рабочих мест для местного населения.

«Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта», — подчеркнул Лобов.

На первом этапе будет задействовано порядка 20 узких специалистов из России, добавил дипломат.