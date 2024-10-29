Лизинговая компания «КАМАЗ» увеличила свою выручку на 36%

Выручка лизинговой компании «КАМАЗ» за девять месяцев этого года выросла на 36%. Последние данные опубликованы в газете «Вести КАМАЗа» от 25 октября.

Выручка за январь-сентябрь составила 5,136 млрд рублей, чистая прибыль – 1,014 млрд рублей, бизнес-план выполнен на 103% и 136% соответственно.

«При этом компанией было выплачено налогов на сумму 949 млн рублей», – приводятся слова генерального директора компании Андрея Гладкова.

Бизнес-план по передаче в лизинг автомобилей выполнен на 101%, а прицепной техники перевыполнен в два раза.

Компания специализируется на реализации в лизинг автотехники на шасси КАМАЗ. Она осваивает выделенную субсидию по госпрограмме Минпромторга РФ. Доля проданной техники по ней в общем объёме реализации девяти месяцев составила 61%, что говорит о востребованности программ льготного лизинга среди потребителей.