«ЛизаАлерт» в Татарстане: Историй, в которых детей нашли живыми, больше

С начала работы в Татарстане региональный отряд «ЛизаАлерт» получил более 1 тысячи заявок о пропаже несовершеннолетних. Историй с положительным концом среди них было больше, заявила в интервью «Татарстан-24» руководитель пресс-службы объединения Адриана Расписная.

«За все время существования отряда мы получили более тысячи заявок на поиск пропавших несовершеннолетних, из них достаточно много детей найдены живыми, но, к сожалению, есть и трагичные случаи. На данный момент по нашим заявкам один ребенок до сих пор не найден», — поделилась она.

По словам Расписной, причины пропажи детей могут быть разными. Бывают случаи, когда ребенок заигрался, не предупредил родителей, уйдя из дома, у него сломался телефон или села зарядка. Однако случались и криминальные истории, похищения детей.

«Кроме того, если ребенок пропал в природной среде, нужно учитывать угрозу состоянию здоровья, в лесах опасно. В городах тоже есть свои угрозы», — заметила она.

Руководитель пресс-службы движения призвала родителей не упускать время, если ребенок не пришел домой, не выходит на связь, а обзвон всех знакомых ничего не дал. Спустя пару часов, уверена она, необходимо бить тревогу.