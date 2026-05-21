«ЛизаАлерт» и ТС запускают систему пуш-оповещений для поиска пропавших людей в России

Фото ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с отрядом «ЛизаАлерт» расширяет сотрудничество и запускает систему адресных пуш-уведомлений о поисках пропавших людей. Сообщения в мобильном приложении будут приходить покупателям магазинов «у дома», расположенных в непосредственной близости от места исчезновения человека.

Функция пуш-уведомлений о пропавших людях реализована платформой «Проактивная забота» (часть подразделения X5 «Клиентский опыт»). Всплывающие сообщения содержат данные от «ЛизаАлерт» и прямую ссылку на сайт отряда с детальной ориентировкой и фотографией.

По статистике, ежегодно в России пропадает порядка 200 тысяч человек. Более 80% из них удается найти живыми – во многом благодаря усилиям поисковых отрядов и участию неравнодушных граждан. Новый проект торговой сети направлен на расширение инструментов поиска. Ведь в подобных ситуациях критически важно максимально быстро оповестить тех, кто мог находиться рядом и видеть человека.

Технологию уже протестировали в пяти городах Подмосковья, где успешно были завершены поиски. Охват составил 50 тысяч человек (пользователей приложения торговой сети).

На старте уведомления будут приходить покупателям, посещавшим магазины сети в течение последних двух суток – это около 2 млн человек в месяц. В дальнейшем, при поддержке со стороны клиентов, период охвата планируется увеличить до 4-6 дней. Таким образом, число получателей сообщений от поисковиков увеличится в 2-3 раза.

Фото ТС «Пятёрочка»

«Люди привыкли видеть объявления о поиске на столбах и остановках, но в современном ритме их легко не заметить. Наш проект переносит эту информацию туда, куда люди смотрят чаще всего – в экран смартфона. Когда сообщение приходит в мобильном приложении, его сложно пропустить. В таких делах критически важно время: чем больше жителей района оперативно узнают о пропавшем, тем выше шансы найти его живым. Мы не заменяем традиционные методы поиска, а дополняем их современными цифровыми инструментами, чтобы максимально быстро оповещать тех, кто действительно может помочь», – считает руководитель продукта «Проактивная забота» розничной торговой компании X5 Евгений Лавровский.

«Это невероятно сильный инструмент. Просто представьте: до 40% людей мы сейчас находим благодаря обычным бумажным ориентировкам. Люди видят фотографию, вспоминают, замечают, сообщают важную информацию. А такие технологии позволяют делать это намного точнее – попадать именно в того человека, который действительно мог видеть пропавшего. Это уже совершенно другой уровень профилактики и поиска. Спасибо нашему партнеру за готовность пробовать новое и помогать нам делать поиски эффективнее», – комментирует председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей» Григорий Сергеев.

Новая инициатива продолжает многолетнее партнерство «Пятерочки» и отряда «ЛизаАлерт». Первым совместным шагом стало создание «Островков безопасности» – с 2019 года они действуют в каждом магазине сети. Заблудившийся или дезориентированный человек может обратиться к персоналу и получить квалифицированную помощь. Только за четыре месяца этого года благодаря проекту помог домой вернулись 400 детей и взрослых, а за все время работы помощь получили более 8,5 тысяч человек.