«Лиза Алерт» в Татарстане: Нам катастрофически не хватает волонтеров

На данный момент в Татарстане активно выезжающих на поиски людей волонтеров всего порядка 100 человек. Такой информацией поделилась сегодня во время прямого эфира «Внимание – пропал ребенок!» координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Альбина Гараева.

«У нас всего 100 человек, активно выезжающих на поиски. Это катастрофически мало. С учетом того, что в республике проживают порядка 4 млн человек. Нам очень нужны люди», – отметила Гараева.

Координатор отряда рассказала, что волонтером стать очень просто. Необходимо вступить в группу «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте», заполнить анкету и отправить заявку.

«Мы всему научим, все объясним. Еще раз повторюсь – нам очень нужны люди, волонтеров не хватает», – обратилась ко всем Альбина Гараева.

