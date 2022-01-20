«Лиза Алерт»: Нужно говорить с детьми и объяснять, что нельзя уходить с незнакомцами

Родителям необходимо ежедневно разговаривать с детьми и объяснять им, что ни при каких условиях нельзя уходить с незнакомцами, рассказала во время прямого эфира координатор «Лиза Алерт» в Татарстане Альбина Гараева.

Недавно в Саратове сотрудники «Лизы Алерт» с разрешения родителей провели социальный эксперимент «Куда уходят дети». На улице к ребенку подходил взрослый и под любым предлогом пытался его увести. Результаты пугающие – 9 из 9 детей пошли с незнакомцем.

«Большинство детей уходят с незнакомцами. Уходят по непонятным причинам. Дети очень доверчивые. Поэтому необходимо каждый день с ребенком перед выходом в шоклу, детский сад или прогулку разговаривать, объяснять, что с незнакомцами уходить нельзя», – подчеркнула Альбина Гараева.