news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 января 2022  10:06
Полина Шевчук

«Лиза Алерт»: Нужно говорить с детьми и объяснять, что нельзя уходить с незнакомцами

news_top_970_100

Родителям необходимо ежедневно разговаривать с детьми и объяснять им, что ни при каких условиях нельзя уходить с незнакомцами, рассказала во время прямого эфира координатор «Лиза Алерт» в Татарстане Альбина Гараева.

Недавно в Саратове сотрудники «Лизы Алерт» с разрешения родителей провели социальный эксперимент «Куда уходят дети». На улице к ребенку подходил взрослый и под любым предлогом пытался его увести. Результаты пугающие – 9 из 9 детей пошли с незнакомцем.

«Большинство детей уходят с незнакомцами. Уходят по непонятным причинам. Дети очень доверчивые. Поэтому необходимо каждый день с ребенком перед выходом в шоклу, детский сад или прогулку разговаривать, объяснять, что с незнакомцами уходить нельзя», – подчеркнула Альбина Гараева.

#лиза алерт #пропал ребенок #поиски ребенка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное