Лиз Трасс уволила главу британского Минфина спустя месяц работы

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку министра финансов Квази Квартенга. На этом посту он проработал 38 дней, пишет Reuters.

«Квартенг сказал, что ушел по просьбе Трасс после того, как вернулся в Лондон с заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне», – отмечается в материале.

Таким образом, политик поставил рекорд по самому короткому пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года.

По информации агентства, новая глава британского правительства, которая «находится у власти всего 37 дней», проведет пресс-конференцию 14 октября во второй половине дня.