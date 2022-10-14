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Ру Тат
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Политика
14 октября 2022  15:55

Лиз Трасс уволила главу британского Минфина спустя месяц работы

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила в отставку министра финансов Квази Квартенга. На этом посту он проработал 38 дней, пишет Reuters. 

«Квартенг сказал, что ушел по просьбе Трасс после того, как вернулся в Лондон с заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне», – отмечается в материале. 

Таким образом, политик поставил рекорд по самому короткому пребыванию на должности канцлера казначейства Великобритании с 1970 года.

По информации агентства, новая глава британского правительства, которая «находится у власти всего 37 дней», проведет пресс-конференцию 14 октября во второй половине дня. 

#великобритания #политика
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