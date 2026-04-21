Лихачу, по чьей вине в ДТП погибли родители двоих детей из Татарстана, вынесли приговор

Водителю из Екатеринбурга, устроившему смертельное ДТП в Татарстане в июле прошлого года, вынесли приговор. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, происшествие случилось на 8-м километре трассы Алексеевское – Высокий Колок – Базяково-Тукай. 36-летний автомобилист выехал на встречку, пытаясь обогнать шедший впереди грузовик. В этот момент он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, движущимся в противоположном направлении. От удара Volkswagen отбросило на большегруз Scania. В результате ДТП водитель и пассажирка «Фольксвагена» погибли на месте, у них остались дети 5 и 10 лет.

Виновника ДТП суд отправил в колонию-поселение на три года, с него также взыскано более 2 млн рублей в счет возмещения морального вреда.