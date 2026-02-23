Лихачев: Любимый спорт в Евросоюзе – это прыжки на грабли

Возможные санкции Европейского союза против атомной промышленности России могут ударить в первую очередь по экономике самой Европы, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, экономика ЕС еще не оправилась от последствий ограничений против России в нефтегазовой сфере.

«Если у них есть желание еще и атом вовлечь в эту череду своих неприятностей, то складывается впечатление, что любимый спорт в Евросоюзе – это прыжки на грабли, потому что эффект будет, конечно, отрицательным», – подчеркнул Лихачев.