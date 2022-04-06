Лихач из Казани может лишиться BMW за 103 неоплаченных штрафа от ГИБДД
Судебные приставы арестовали BMW жителя Казани, который за два года накопил 103 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
Сумма долга превысила 160 тыс. рублей. Добровольно оплачивать долги казанец не собирался. Судебные приставы неоднократно предупреждали должника об ответственности и наложили запрет на регистрацию квартиры и авто казанца. Несмотря на это, мужчина не оплачивал долги и получал новые штрафы за превышение скорости.
Тогда приставы арестовали иномарку должника и отправили ее на штрафстоянку. Теперь у мужчины есть 10 суток, чтобы погасить долг.