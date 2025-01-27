Ливо вновь попал в список лучших хоккеистов недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига объявила список лучших хоккеистов двадцатой недели регулярного чемпионата КХЛ 2024/2025. В список вновь попал лидер уфимского «Салавата Юлаева», канадский форвард Джошуа Ливо. Он признан лучшим нападающим недели. Ливо набрал 7 (6+1) очков в 3-х матчах, при показателее полезности «+5». Канадец оформил дубль и хет-трик.

Лучшим вратарем признан Александр Самойлов из «Северстали». Он одержал одну победу, а еще в одном матче череповчане выиграли в серии бросков. Его процент отраженных бросков – 95,38%, а коэффициент надежности — 1,44 пропущенные шайбы за игру.

Лучшим защитником признан Даниил Пыленков из московского «Динамо». На его счету 3 (0+3) очка в 2-х матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Андрей Крутов, представляющий «Торпедо». Он набравший 2 (2+0) очка в 3-х матчах недели.