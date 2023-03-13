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Ливневые трубы под казанскими дорогами достигли 40-процентного износа
Износ ливневого трубопровода под дорогами столицы Татарстана достиг уровня в 40%. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.
«Переливные трубы, проходящие под дорогами, имеют большой износ, порядка 40%. Они требуют замены на улицах Верхоянской, Ударной, Граничной, Песочной. Имеются проблемы с замусоренностью водоотводных каналов в Ново-Савиновском районе», — отметил докладчик.
По словам Тимурханова, наиболее сложная ситуация с паводком складывается на берегах реки Ноксы, в жилых массивах Салмачи и Вишневка.
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