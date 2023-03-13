Ливневые трубы под казанскими дорогами достигли 40-процентного износа

Износ ливневого трубопровода под дорогами столицы Татарстана достиг уровня в 40%. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

«Переливные трубы, проходящие под дорогами, имеют большой износ, порядка 40%. Они требуют замены на улицах Верхоянской, Ударной, Граничной, Песочной. Имеются проблемы с замусоренностью водоотводных каналов в Ново-Савиновском районе», — отметил докладчик.

По словам Тимурханова, наиболее сложная ситуация с паводком складывается на берегах реки Ноксы, в жилых массивах Салмачи и Вишневка.