«Ливингстону» голкипера «Рубина» порекомендовал тренер вратарей сборной России

Шотландскому «Ливингстону», который подписал голкипера «Рубина» Ивана Коновалова, его кандидатуру посоветовал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, который работал с ним в казанской команде. Об этом пишет издание «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вчера было объявлено о переходе Коновалова из «Рубина» в «Ливингстон». При этом вратарь сможет присоединиться к команде только после получения разрешения на работу в Шотландии. Его контракт рассчитан на полтора года.

Иван Коновалов перешел в «Рубин» в 2018 году. Он провел за казанцев 20 матчей, в которых пропустил 19 мячей.