Ливень в Белеке и победа в меньшинстве: как «Рубин» победил «Сочи» в «закрытом» матче

«Рубин» провел второй товарищеский матч в рамках заключительного зимнего сбора в Турции. Подопечные Рашида Рахимова со счетом 2:0 обыграли «Сочи». Почему встреча «Рубина» оказалась закрытой для болельщиков и что происходило вокруг матча - читайте в эксклюзивном репортаже корреспондента «ТИ-Спорта» из Турции.





Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» не показывал матч с «Сочи», исходя из тактических изображений

Для казанского клуба матч против «Сочи» оказался вторым в рамках заключительного этапа подготовки в Турции. Далее у команды Рашида Рахимова остается лишь контрольная встреча с «Оренбургом». А чуть позже стартует уже игра против «Ахмата» в чемпионате России. «Рубин» выходит на финишную прямую своих сборов в Белеке, где вместе с командой работает корреспондент «ТИ-Спорта».

После неприятного разгрома от сборной КНДР (1:4) днями ранее пресс-служба казанской команды анонсировала болельщикам, что не будет показывать матч против «Сочи» в открытом доступе. Как сообщили нам в «Рубине», это стандартная практика на последнем этапе зимних сборов. Тренерский штаб отрабатывает в крайних матчах заготовленные стандартные положения, наигрывает свежие комбинации, так что лишним глазам это видеть без надобности.

В своих социальных сетях «Рубин» даже не анонсировал составы на игру с «Сочи», а онлайн-комментарии трансляции велись без упоминаний каких-либо фамилий. Внешней конспирологии казанскому клубу, возможно, добиться удалось.

Правда, непосредственно на самом стадионе в Белеке желающих посмотреть игру «Рубина» и «Сочи» оказалось немалое количество. Среди присутствующих в спортивном центре «Калиста» был наставник «Балтики» Андрей Талалаев вместе со своим тренерским штабом. Также свой визит засвидетельствовали представители «Ахмата», с кем «Рубину» играть в 19-м туре. Парадоксально, что наставника грозненцев Сергея Ташуева на матче с «Сочи» не было. Хотя на игре со сборной КНДР главный тренер «Ахмата» сидел на одном из передних рядов.

«Рубин» одолел «Сочи», играя в меньшинстве

По итогу встреча «Рубина с «Сочи» получилось не особо-то и закрытой. Все, кто хотел лично посмотреть за игрой, сделали это, так как со стадиона посторонних никто не выгонял. Представителям «Балтики», разумеется, было предпочтительнее выступление южан, так как они прямые их конкуренты за выход в РПЛ из Первой лиги. А вот грозненцы, конечно, внимательно наблюдали за действиями футболистов «Рубина».

Сам матч не сказать, что вышел очень событийным. В первом тайме было много борьбы, особенно в центре поля, не так много опасных моментов. Цельной игры не получалось показать ни номинальным хозяевам, ни гостям. Возможно, всему виной сильный дождь в Белеке. Район Анталии 17-18 февраля накрыли обильные осадки. За несколько часов до матча дождь лил, как из ведра, не утихая ни на секунду.

У представителей «Рубина» были опасения, что из-за погодных обстоятельств встреча может не состояться, однако к моменту стартового свистка никакой негативной реакции как со стороны «Сочи», так и хозяев отеля не последовало.

«Матч с «Сочи» мог отмениться? Я допускал этот вариант, но все обошлось. Не хотелось снова перестраивать тренировочный процесс, как после отмененной игры с «Воеводиной» на первых сборах. Хотя тогда поле было абсолютно сухое, нормального качества, даже лучше, чем сегодня. Не знаю, почему на не дали сыграть на тех сборах в дождь», – сказал Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Дождь сопровождал матч «Рубина» и «Сочи» практически все 90 минут. Сложно вспомнить хотя бы небольшой отрезок времени, когда футболисты могли перевести дух от безудержно падающих с неба капель воды. К минуте семидесятой на отдельных участках поля отчетливо виднелись лужи, а мяч переставал нормально катится.

Тем не менее, при всех трудностях «Рубин» смог добыть победу со счетом 2:0. В составе казанцев отличились капитан Игор Вуячич, забивший после розыгрыша углового, а также нападающий Дардан Шабанхаджай, который во время быстрой контратаки казанцев блестящим обводящим ударом замкнул передачу Николы Чумича. Примечательно, что оба мяча футболисты «Рубина» забили, находясь в меньшинстве.

В начале второго тайма за несдержанность в эмоциях был удален Руслан Безруков. «23-й» номер казанцев в одном из эпизодов повздорил с игроком сочинцев, толкнув его в область груди. Главный арбитр матча незамедлительно показал Безрукову красную карточку.

«У «Рубина» была дисциплина и самоотдача»

Несмотря на положительный результат, Рашид Рахимов по окончании встречи с «Сочи» был сдержан. На поздравления реагировал буднично, давая понять, что был далеко не всем удовлетворен в исполнении своих подопечных.

Особенно это чувствовалось в первом тайме, когда от главного тренера «Рубина» в резкой форме слышались регулярные подсказки Чуни, Ваде, Йочичу. Наставник казанцев в минувший вечер был явно не удовлетворен выступлением некоторых ключевых легионеров.

«Что-то получалось, что-то нет. В первом тайме не сыграли в атаке так, как нужно было. Во втором тайме забили дважды в меньшинстве, это позитивный момент. Были дисциплина, самоотдача, при атаке соперника перекрывали все зоны. Это тактическая дисциплина», – такими словами подвел итоги встречи главный тренер «Рубина».

Как мы уже анонсировали ранее, у казанского клуба остается всего одна встреча в рамках текущих зимних сборов. Матч против «Оренбурга» (22 февраля), по информации нашего издания, скорее всего снова будет закрыт от общедоступного просмотра для болельщиков.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru