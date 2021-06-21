Ливанский бизнесмен помогает нуждающимся людям на улицах Казани

Араб ливанского происхождения Зидан Мазен помогает нуждающимся людям на улицах Казани. В столице Татарстана он ведет свой бизнес, а в приложении TikTok позиционирует себя как благотворитель. Об этом пишет газета «Казанские ведомости».

30-летний иностранец приехал в Казань семь лет назад, здесь у него живет брат, который женился на местной девушке. Казань он полюбил сразу — ему тут комфортно. В Ливане и Дубае у Зидана семейный бизнес — продажа золота, в республике он работает в другом направлении. Однако Зидан Мазен говорит о себе больше не как о бизнесмене, а как о благотворителе.

«У меня компания, которая занимается поставками леса в арабские страны. Да, я не скрываю, что я богат, но в то же время я постоянно делюсь, это так принято по исламу», — сообщил Зидан.

Молодой человек рассказал, что примером для него стал отец, который постоянно помогал нуждающимся — едой, одеждой, деньгами. Сегодня он рад, что продолжает путь отца.

«Это может быть еда или просто даю деньги. Я не даю деньги тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал бизнесмен.

Зидан утверждает, что за все время пребывания в Казани помог нескольким тысячам людей. По его словам, он поддерживает не только пенсионеров, но и молодежь, которая занимается доставкой еды.

«Эти парни и девушки на велосипедах зарабатывают себе на жизнь честным трудом. Я знаю, что им не хватает этих денег, которые платят им за доставку. Поэтому я останавливаю их и передаю им конверт со словами: „Я араб, я хочу вам помочь“», — говорит Зидан.

Он постоянно подходит и к людям с инвалидностью, беседует с ними. Им, как он говорит, помощь или поддержку он предлагает чаще, однако суммы не озвучивает: Всевышний видит, и это главное.

В планах у Зидана — найти удобное место и открыть столовую, чтобы люди, у которых нет возможности купить еду, могли бесплатно покушать в этом месте. «Пока я не знаю, сколько порций будем готовить, но я очень хочу открыть такую точку питания», — поделился он.