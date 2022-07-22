Литва возобновила транзит санкционных грузов в Калининградскую область

Государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» возобновляет в Калининградскую область транзит грузов, включенных в санкционный список ЕС, сообщил представитель литовской транспортной компании Мантас Дубаускас.

«Как мы информировали наших партнеров, такой перевозке подлежат грузы, которые являются необходимыми для Калининградской области РФ», – приводит его слова ТАСС. Он добавил, что коды на провоз таких товаров будут проверять и вносить в систему контроля транзита.

Напомним, 18 июня Литва запретила транзит части грузов из России в Калининградскую область. Под ограничения попали строительные материалы, техника, косметика и другие товары, включенные в санкционные списки. После введения ограничений трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

13 июля Еврокомиссия дала разъяснения странам – членам ЕС по транзиту в Калининград. Так, сохраняется запрет на перевозку товаров по автодорогам, но снимаются ограничения для железнодорожного транспорта при соблюдении контроля за грузами. Их перевозки не должны превышать объемы, которые провозились в Калининградскую область РФ в среднем за последние три года.