Литва распространила блокаду транзита грузов в Калининградскую область на автотранспорт

Литва расширила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград на грузовой автомобильный транзит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областную администрацию.

Теперь не только железнодорожным, но и по автомобильным дорогам доставлять грузы из России в Клининградускую область через Литву невозможно, перевозить их можно только морем. Литовская таможня разворачивает машины на границе в пункте пропуска Мядининкай, из-за чего там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.

По официальным данным, на сегодняшний день пропуска в Литву ожидают порядка 330 автопоездов. Время ожидания проезда составляет более 32 часов.

Ранее Литовские железные дороги приостановили транзит большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза, в их числе — стройматериалы, цемент и металлы. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня.