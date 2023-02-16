Литва прекратила взаимодействие с Беларусью по пограничному движению

Литва уведомила Беларусь о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

«Служба охраны государственной границы при МВД Литвы в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Белоруссии по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», — говорится в сообщении.

Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года, подчеркнули в погранкомитете.

В январе Правительство Литвы заявило и решении выйти из соглашения о принципах приграничного сотрудничества. Соглашение предполагало сотрудничество в области инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу, и т.д..