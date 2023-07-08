Литва перекрыла движение через пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Литва закрыла движение через пункт пропуска Мядининкай, расположенный на границе с Белоруссией. Информация появилась в телеграм-канале белорусского госпогранкомитета.

«Сегодня в 13:00 литовская сторона прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта Каменный Лог)», — отмечается в сообщении.

В госпогранкомитете подчеркнули, что вина за остановку движения полностью лежит на литовской стороне. Со своей стороны, Белоруссия готова возобновить движение.

Позднее в телеграм-канале появилось объяснение случившегося.

«Вчера, 7 июля, при въезде в Литву в пункте пропуска Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС», – говорится в сообщении.

Литовские пограничники попытались выдворить нарушителя через этот же пропускной пункт, однако тот отказался покидать страну. После этого литовская сторона начала угрожать Белоруссии остановкой движения через Мядининкай, хотя, по данным госпогранкомитета, иностранец пересек белорусскую границу по действительным, а не поддельным документам.

«Литва использует каналы международных сообщений для шантажа», – уверены в ведомстве.