Литва решила не передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас, передает РИА Новости.

«Мы обсуждали этот вопрос в закрытом формате — деталей, увы, не расскажем, у нас есть свои аргументы, свои предложения», — дал комментарий глава оборонного ведомства.

Он напомнил, что помощь Киеву со стороны Вильнюса уже превысила 640 млн евро, военная поддержка — 232 млн. По его словам, Литва предоставит Киеву «необходимую амуницию».

На фоне спецоперации России на Украине США и их союзники по НАТО продолжают поставлять киевскому режиму оружие. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.