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Литва остановила прием почтовых отправлений в Россию
Lietuvos pastas, или «Почта Литвы», остановила прием посылок и бандеролей в Россию. Соответствующее объявление появилось на сайте организации.
«Почтовая служба Латвии уведомила нас о том, что в рамках должного применения санкций Евросоюза против России отправления со вложенными предметами не будут приниматься без предоставления дополнительных сведений о категории этих вложений», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Литва переправляла почту для России через Латвию, однако сейчас прием решено приостановить. При этом ограничение не распространяется на письма — они по-прежнему будут отсылаться в РФ.
Напомним, что западные страны начали ужесточать антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине, объявленной 24 февраля 2022 года Президентом РФ Владимиром Путиным.
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