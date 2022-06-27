Литва и Еврокомиссия согласовали принципы транзита грузов в Калининград

Власти Литвы согласовали с Еврокомиссией основные принципы транзита российских грузов в Калининград, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего советника главы республики по нацбезопасности Кястусиса Будриса.

Договоренности и «базовые положения», которым должна будет следовать литовская сторона, позволят «прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», отметил Будрис, не пояснив, однако, о каких именно принципах идет речь.

С 18 июля Литва запретила транзит части грузов из России в Калининградскую область. Под ограничения попали строительные материалы, техника, косметика и другие товары, включенные в санкционные списки. После введения ограничений трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать антироссийские санкции.