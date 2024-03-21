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Политика 21 марта 2024 15:33

Литва более полсуток не пропускала грузовики из Калининграда, не объясняя причин

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С 23.00 20 марта Литва без объяснения причин прекратила пропускать грузовики, следующие из Калининградской области. В результате в очереди скопилось 140 большегрузов, а еще 25 находились на нейтральной полосе, сообщала Федеральная таможенная служба.

Ситуация изменилась лишь сегодня ближе к 13.00.

«UPD: Литовская сторона начала принимать грузовые автомобили. За полтора часа принято 6 большегрузов из Калининградской области. В очереди — 140 грузовиков», — говорится в сообщении, появившемся в телеграм-канале ФТС в 15.21 по мск.

Калининградская областная таможня предупреждает водителей о возможных трудностях при попытках проехать через этот участок границы между двумя странами.

#литва #граница #грузовики
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