Литургия, детский пленэр, эстафета: как в Нижнекамске отметят День семьи

В субботу, 8 июля, в Нижнекамске, как и по всей России, отметят День семьи, любви и верности. В городе нефтехимиков организаторы подготовили насыщенную программу праздника, сообщает пресс-служба администрации района.

В нижнекамском храме Воскресения Христа в этот день состоится праздничный концерт «Друг друга храните». Помимо концерта, пройдут божественная литургия в День памяти святых покровителей брака Петра и Февронии, крестный ход и молебен об умножении любви, открытие фотовыставки «Семья – малая церковь». Кроме того, запланировано чествование семей прихода, а чуть позднее – фотосессия.

Традиционно в этот символичный день пройдут церемонии бракосочетаний. Вечером состоится концерт, подготовленный камерным оркестром. В городском парке для гостей подготовлены праздничные программы, поучаствовать в которых можно семьями.

В течение второй половины дня можно будет посетить детский пленэр, литературную площадку, выставку мототехники и фотографии, принять участие в семейной эстафете и сплести венки из полевых цветов.

Одним из торжественных моментов станут вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам – победителям муниципального конкурса «Семья – гордость Нижнекамска», а также чествование юбиляров супружеской жизни среди работников образования.

Фото: Управление ЗАГС Нижнекамского района

К слову, одна из нижнекамских пар – Фагима и Фирдавес Юнусовых, отметившая на днях 50-летие со дня заключения брака, накануне праздника была занесена в книгу почета Управления ЗАГС.