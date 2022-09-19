Литовские пограничники начнут требовать от россиян оценку событий на Украине

Погранслужба Литвы начнет требовать у россиян, которых хотят въехать в республику, оценку событий на Украине. Об этом со ссылкой на начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерала Рустамаса Любаеваса сообщает ТАСС.

В первый день действия запрета на въезд погранслужба Литвы не впустила в страну 11 россиян с действующими шенгенскими визами.

«С полуночи до девяти часов утра на территорию Литвы не были пропущены 11 российских граждан. Большинство из них намеревались пересечь границу через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай, а также через Белоруссию», — перечислил он.

По его словам, каждый из случаев рассматривался индивидуально. При наличии исключительных обстоятельств — необходимости въезда по гуманитарным соображениям — желающий пересечь границу должен подтвердить это документально. Помимо этого, заявил Любаевас, пограничники будут оценивать отношение россиян к событиям, происходящим на Украине.

Напомним, что запрет на пересечение границы начал действовать сегодня. Ранее предполагалось, что исключение будет делаться для пересекающих границу по гуманитарным причинам (включая диссидентов), дипломатов, навещающих родственников и водителей грузовиков.