Литфест симпозиума «Волошинский сентябрь» развернется на площадках Казани и Елабуги

С 10 по 17 сентября в Елабуге и Казани состоится Международный литературный фестиваль имени М.А. Волошина. Событие состоится в рамках юбилейного, XX Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь», сообщают организаторы.

Почетными гостями события станут прозаик, поэт, первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Василенко; поэт, прозаик, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер» Вадим Месяц; поэт, прозаик, член исполкома Русского ПЕН-центра, автор поэтических книг «Снег над Печорой», «Острова» Ефим Бершин и другие.

Мероприятие развернется на нескольких локациях. 10 сентября основной площадкой для работы Волошинского фестиваля станет Елабужский государственный музей-заповедник. В 15.00 в конференц-зале музея состоится открытие Международного литературного фестиваля им. М.А. Волошина и прямой эфир с Коктебелем (Республика Крым).

В 17.30 запланирована творческая встреча «Казанская нота в современной русской поэзии» участников фестиваля с поэтами Татарстана Нури Бурнашем, Вадимом Гершановым, Наилем Ишмухаметовым, Глебом Михалевым, Денисом Осокиным, Алексеем Остудиным, Артемом Скворцовым и другими, а также с участием помощника Президента Республики Татарстан Олесей Балтусовой.

В 18.30 пройдет музыкальная программа «Сини подмосковные дали» автора-исполнителя Эльмиры Галеевой из Казани. В 19.30 — музыкально-поэтическая программа «Гитара и поэзия русского зарубежья» московского барда, поэта и композитора Виктора Леонидова.

12 сентября основной площадкой в Казани станет Национальная библиотека Татарстана, где пройдут творческие встречи и презентации. Так, с 18.00 до 19.00 в Выставочном зале намечена творческая встреча с казанскими литературными объединениями ARS POETICA, «Калитка», «Бутылка Клейна», «Белая ворона».

С 19.00 до 20.00 главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова презентует новый выпуск издания.

С 20.00 до 21.00 состоится презентация поэтического альманаха-навигатора Союза российских писателей «Паровозъ» от главного редактора Светланы Василенко.

В этом году фестиваль посвящен 145-летию Максимилиана Волошина, 130-летию Марины Цветаевой и Константина Паустовского, Году культурного наследия народов России и Десятилетию детства в Российской Федерации. В рамках фестиваля запланировано более 50 творческих мероприятий, встреч, мастер-классов и вечеров.

Организаторами мероприятий выступят Министерство культуры РТ, Елабужский район, Елабужский государственный музей-заповедник, Елабужский институт Казанского федерального университета при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина» Республики Крым, фонда «Волошинский сентябрь».