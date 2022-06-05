Литфест «Читающий Нижнекамск» собрал в Парке чтения писателей, читателей и артистов

Литературный фестиваль «Читающий Нижнекамск» собрал в Парке чтения и отдыха им. Г.Тукая писателей, читателей, артистов, редакторов газет и журналов и просто жителей и гостей города.

Для гостей была организована обширная программа. Расположившиеся по парку площадки предлагали занятия по интересам: мастер-классы для детей и подростков, встречи с писателями, тренинги с психологами, увлекательные игры, фотозоны, книжные и фото-выставки, интеллектуальные игры и многое другое.

Торжественная часть включила и награждение самых активных читателей в разных номинациях. Ценные подарки и дипломы получили читатели среди взрослого населения, школьников, воспитанников детских садов.

Руководитель Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин, вручая награды самым читающим школьникам Нижнекамска, поблагодарил организаторов события.

«Очень красивый праздник. Хочу сказать "спасибо" организаторам. Наш народ любит читать, и даже сегодняшний праздник показывает, что читают все — от маленьких детей до бабушек и дедушек. Поздравляю всех с этим праздником. Читайте больше», — посоветовал руководитель Управления образования.

Заместитель начальника Управления культуры Люзия Хуснуллина отметила, что сегодняшний век — это век цифры, и библиотеки Нижнекамска отвечают всем современным требованиям. «Наши библиотеки стремятся идти в ногу с новой эпохой. Для этого в работе библиотекарей применяется много новых форм, они выходят на улицу, привлекают читателей. Уважаемые ребята! Во время каникул нужно обязательно заглянуть в библиотеку, спросить, какая есть новая книга, что интересного пришло. Читайте и развивайтесь и тогда будете самыми интересными, развитыми детьми», — призвала Люзия Хуснуллина.

2022 год объявлен Нижнекамской централизованной библиотечной системой Годом Разиля Валеева, и одна из выставок литфеста «Читающий Нижнекамск» была посвящена творчеству писателя.

Сотрудники городской библиотеки-филиала № 1 познакомили гостей с интересными фактами из жизни и творчества земляка, устроили открытый микрофон прямо у выставки.

Также на фестивале участников ждали увлекательные квесты, мастер-классы, интересные встречи и тренинги, веселые игры и викторины, конкурсы и театральные калейдоскопы, а также литературный слэм и книжный базар. На протяжении всего фестиваля были открыты три фотозоны для красочных фотографий на память. Кульминацией фестиваля стало выступление рок-группы «Две луны».