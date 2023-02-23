Литературный трамвай и флешмоб организовали ко Дню защитника Отечества в Нижнекамске

Флешмоб ко Дню защитника Отечества провели библиотекари в торговом центре «Рамус молл» в Нижнекамске. В холле на первом этаже для посетителей прозвучали стихотворения о смелых и отважных людях, а также поздравления с праздником на русском и татарском языках.

«Флешмоб — это заранее спланированная групповая акция в общественном месте, которой свойственен эффект неожиданности. Вот и наши сотрудники внезапно появились и, выстроившись в линии, погрузили прохожих в мир поэзии, и также внезапно растворились потом в толпе...» — рассказала «Татар-информу» сотрудник библиотеки Лилия Бусыгина.

Поздравить мужчин с праздником Защитников Отечества отправился и литературный трамвай.

По словам собеседницы агентства, время, проведенное в поисках ответов на литературные загадки и вопросы исторической викторины, в исполнении песен и чтении стихов, прошло незаметно и увлекательно. Трамвай стартовал с ДЕПО и проследовал по маршруту №2 до Красного Ключа.