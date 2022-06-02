Литературный слэм, концерт рок-группы, книжный базар: в Нижнекамске пройдет литфест

В Парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая 3 июня состоится литературный фестиваль «Читающий Нижнекамск». Это ежегодное событие, которое организует Централизованная библиотечная система совместно с Управлением культуры Нижнекамского района.

Организаторы обещают, что Нижнекамск погрузится в волшебный мир книги и чтения. Литфест развернется на десяти площадках, для жителей и гостей города подготовлена обширная программа, которая начнется у памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Там всех желающих ждет встреча с почетными гостями — писателями, поэтами, артистами — Йолдыз Шараповой, Алмазом Хамзиным, Данией Нагыйм, а также с сотрудниками телеканала «Шаян-ТВ», редакторами газет и журналов «Шахри Казан», «Комеш кынгырау», «Майдан».

На сцене писатели Татарстана наградят самых активных читателей и победителей сетевой акции «Читаем вместе, читаем сами».

Затем гости фестиваля смогут выбрать для себя площадки, которые будут организованы по интересам. Участников ждут увлекательные квесты, мастер-классы, интересные встречи и тренинги, веселые игры и викторины, конкурсы и театральные калейдоскопы, а также литературный слэм и книжный базар. На протяжении всего фестиваля будут открыты три фотозоны для красочных фотографий на память.

В завершении выступит рок-группа «Две луны». Автор и организатор проекта Римма Бахтеева — вокал, фортепиано, флейта, блокфлейта. Группа существует с 2015 года и выступает на сценах Татарстана и России. Начало выступления — в 17.00.

«Проведение литературного фестиваля „Читающий Нижнекамск“ направлено на укрепление роли книги и чтения в современном обществе, расширение представления о характере современной литературы и ее месте в культуре. „Читающий Нижнекамск“ — это площадка для диалога и взаимодействия читателей с писателями, авторами книг и текстами. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, чему и будет посвящен наш фестиваль. Нас много, у каждого народа свой язык, свои обычаи и культура, но вместе мы являемся заметной частью нашей общей культуры, страны. Показать это можно при помощи великой силы книги», — заявила директор Центральной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

Фестиваль продлится с 14.00 до 18.00.