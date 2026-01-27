Литературный критик усомнилась в данных о низком интересе молодежи к нон-фикшну

Спрос на книги в жанре нон-фикшн среди покупателей в возрасте от 14 до 25 лет составил лишь 5% от 500 самых продаваемых изданий. Такие данные приводятся в исследовании, согласно которому молодежь значительно чаще выбирает художественную литературу, прежде всего иностранную прозу. Независимый книжный обозреватель и литературный критик, автор Телеграм-канала «Клариссса и книги» Клариса Пульсон в беседе с «Радио 1» усомнилась в корректности таких выводов.

В топ-20 книг, которые молодежь чаще всего покупала в 2025 году, вошли роман Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз, «Поклонник» Анны Джейн, а также классические произведения – «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и другие.

По словам эксперта, утверждения о том, что представители поколения Z не читают научно-популярную литературу, не подтверждаются реальной картиной. Она считает, что исследование, основанное на анализе чеков книжных магазинов, охватывает слишком узкий сегмент и не может отражать читательские привычки молодежи в целом, особенно с учетом того, как сильно они изменились за последние годы.

Критик указала, что в подобных подсчетах не учитываются онлайн-покупки, электронные книги и подписочные сервисы, которые сегодня являются для молодежи основными способами потребления литературы. По ее мнению, зумеры редко посещают традиционные книжные магазины, поскольку привыкли получать книги другими путями, в том числе через маркетплейсы.

В качестве более показательных источников данных Пульсон предложила анализировать статистику скачиваний и чтения на крупных цифровых платформах, таких как «ЛитРес» и «Яндекс.Книги», где объемы аудитории и потребления несопоставимо выше.