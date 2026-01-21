Литературный конкурс «Герои рядом» дополнили новой номинацией «Роман»

В Татарстане в 2026 году расширили формат открытого литературного конкурса «Герои рядом» – «Геройлар янәшә». После высокого интереса к конкурсу в 2025 году в нем появилась новая номинация «Роман» на русском и татарском языках.

Параллельно с конкурсом стартует образовательный проект «Школа писателей», который будет поддерживать начинающих патриотических авторов. В рамках проекта планируются мастер-классы и лекции признанных литераторов, а также профессиональное сопровождение участников в процессе создания конкурсных работ.

Конкурс проводится по следующим номинациям на русском и татарском языках: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений», «Очерк», «Роман».

Заявки на участие в конкурсе по всем номинациям, за исключением номинации «Роман», принимаются с 24 декабря 2025 года до 1 августа 2026 года на адрес электронной почты Konkurs@tatkniga.ru с пометкой «Открытый литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшә» – «Герои рядом».

Заявки на участие по номинации «Роман» принимаются с 24 декабря 2025 года до 15 октября 2026 года.

Итоги конкурса планируется подвести 9 декабря 2026 года. Общий призовой фонд конкурса в 2026 году – 6 640 000 рублей.

Победители конкурса в номинациях «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк» будут изданы в рамках перечня социально значимой литературы в 2026 году, победители в номинации «Роман» – в 2027.

Более подробная информация о проведении данного конкурса размещена на сайте Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».