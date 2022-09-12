Литературный фестиваль «Сила слова» в Нижнекамске откроет лекция о комиксах

В Нижнекамске впервые состоится семейный литературный фестиваль «Сила слова». Он станет одним из главных культурных событий в Закамском регионе, познакомит жителей и гостей города с самыми актуальными произведениями детской и взрослой литературы последних лет и известными российскими авторами. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Нижнекамского района РТ.

Для гостей фестиваля запланирована обширная программа, которая включит лекции о современной литературе, творческие мастер-классы, педагогическую лабораторию.

Программа откроется лекцией о комиксах и кино «Бэтмен и Джокер: Бесконечная дуэль», которая запланирована на 15 сентября в молодежном центре «Ковер» в 18.00.

«Вашим проводником в мир готэмского криминала, убийц, клоунов и странных героев в трико выступит кинолектор и отставной борец с преступностью, а также журналист и большой знаток и ценитель комиксов Сергей Бархатов», — гласит комментарий к событию.

Основные события фестиваля пройдут 17 и 18 сентября в Доме народного творчества. В первый день в 11.00 откроется книжный маркет, состоится встреча с писателем Денисом Драгунским, с детской писательницей Ниной Дашевской и другими популярными современными авторами.

В этот же день запланированы мастер-классы, театр теней, лекция о Гарри Поттере, аниме и манге, серия театрально-литературных активностей и еще много занимательных мероприятий.

18 сентября к событию присоединятся Юлия Кузнецова, Андрей Усачев, Алексей Сальников, Нина Дашевская, состоится дискуссия с писателями на тему «Зачем нужна современная литература». Модератором выступит Шамиль Идиатуллин.

Также гостей «Силы слова» ждет лекция о Михаиле Булгакове, финал конкурса чтецов, спектакль «Про мою маму и меня» (Полина Райкина, Дина Рахимова), кинолекция «Федор Достоевский в поп-культуре», мастер-класс по театральному искусству, творческие мастер-классы и театр теней.