Литературную встречу ко дню рождения Тукая провели в Казанском институте культуре

Литературная встреча «Любовь.Весна.Тукай», посвященная 136-летию со​ дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая прошла в Казанском государственном институте культуре. О жизни и творчестве поэта рассказал известный текстолог-тукаевед,​ доктор филологических наук, Заслуженный работник культуры РТ Зуфар Рамеев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Со своими исследованиями и стихами, посвященными Тукаю, познакомила студентов​ поэтесса, члена Союза писателей России и Башкортостана, выпускница института Клара Балтина. Прозвучали​ стихи великого поэта на татарском, русском и английском языках в переводе Равиля Бухараева, Алсу Валеевой и других известных поэтов Татарстана», - говорится в сообщении.

Литературная встреча вызвала большой интерес аудитории и вдохновила студентов на дальнейшее исследование культурного наследия нашего соотечественника​ —​ поэта-евразийца, прозаика, общественного деятеля и переводчика Габдуллы Тукая.