Литературно-музыкальный радиоканал «Китап» отмечает свое пятилетие

Радио «Китап» – единственный в России литературно-музыкальный радиоканал – отмечает пятилетие со дня выхода в эфир. Радиостанция начала FM-вещание в Казани 14 января 2021 года и за это время стала заметным культурно-просветительским медиапроектом.

Сегодня радио «Китап» доступно не только в FM-диапазоне столицы Татарстана, но и на умных колонках «Алиса» и «Маруся», а также через мобильные приложения в AppStore и GooglePlay. Слоган радиостанции – «Һәрбер өйгә таныш көйләр, милли моңнар һәм Китап» («Песни, знакомые в каждом доме, национальные мотивы и Книга») – отражает ее концепцию: объединение музыкального наследия и художественной литературы в аудиоформате.

Основная цель проекта – привлечение аудитории к чтению и популяризация художественной литературы. Радио делает ставку на доступный формат: произведения звучат в эфире, распространяются через социальные сети и мессенджеры, благодаря чему «книга сама приходит в дом» к тем, кто перестал покупать и читать бумажные издания.

Музыкальное наполнение занимает около половины эфирного времени. В ротации – народные и классические песни, хиты и шлягеры разных лет в оригинальном исполнении и современных ремейках. Формат ориентирован на слушателей старше 35 лет и выстроен с учетом суточных ритмов, поведенческих привычек и психологии восприятия музыки.

Программное вещание включает стихи и прозу современных авторов, а также популярно-развлекательные и энциклопедические передачи. В дневное время в эфире звучат короткие рассказы и повести, а ночью – аудиороманы и произведения большой формы с развернутым сюжетом, озвученные профессиональными актерами театров республики.

Генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков, поздравляя коллектив радиостанции, отметил, что радио «Китап» является уникальным медиапроектом.

«Радио можно назвать хранителем татарского литературного достояния в аудиоформате. Желаю коллективу радиостанции успехов, преданных слушателей и не сбивайтесь с заданного курса!» – подчеркнул он.

Аудитория радио продолжает расти. В Казани «Китап» ежедневно слушают более 46 тыс. человек, а недельный охват превышает 72 тыс. Еще свыше 22 тыс. слушателей подключаются к эфиру через мобильные приложения и умные колонки. Совокупная аудитория радиостанции в социальных сетях насчитывает более 100 тыс. подписчиков.